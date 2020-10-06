فيلم “بالصدفة” لـ كارول سماحة ينافس في مهرجان كان للأفلام المستقلة

متابعة بتجـــــــــــرد: تأهّل فيلم “بالصدفة” للنجمة اللبنانية كارول سماحة من إنتاج شركة Day Two Pictures إلى المرحلة النصف نهائيّة من مهرجان كان السينمائي الدّولي Cannes International Independent Film Festival – CIIFF.
ومن المتوقّع أن يشارك الممثلين وفريق العمل في فعاليات هذا المهرجان في فرنسا على أن تبقى هذه المشاركة غير محسومة بعد وذلك نظراًللظروف الصحيّة المتعلّقة بفيروس كورونا والتي تحدّ من إمكانية التنقّل بحريّة وأمان.
وكان قد عُرِضَ فيلم “بالصدفة” في الصالات اللبنانيّة والعربيّة أواخر العام 2019 وهو من بطولة الفنانة كارول سماحة، بديع أبو شقرا،باميلا الكيك ومنير معاصري، كتابة كلوديا مرشليان، إخراج باسم كريستو.
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