نانسي عجرم وتغريدة حب لـ بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أغنية خاصة بمدينة “بيروت“.
الأغنية ستصدر في الأيام المقبلة، وكتبت نانسي منذ ساعات عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” اسم مدينة “بيروت” مرفقةً بايموجي القلبالأحمر.
ونالت تغريدة نانسي عجرم تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أعربوا بدورهم عن حبّهم للعاصمة اللبنانية وتشوّهم للأغنية الجديدة.
وأغنية نانسي لبيروت ستكون عربون وفاء ومحبّة من نجمة لبنان إلى المدينة التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها.
جدير ذكره أن نانسي عجرم كانت قد أحيت منذ أيام حفلًا أونلاين عبر تطبيق “تيك توك”، حيث تخطى الحفل التوقعات ان كان من ناحيةالحرفية التي قدمت والمستوى العالي الذي شهده، وأيضاً كان هناك العديد من المفاجآت التي تركتها نانسي للبث المباشر، بعد تشويقهاجمهورها من خلال فيديوات عدّة نشرتها عبر حساباتها في “السوشيال ميديا”.
واحتلت نانسي الترند الأول في العالم World Music Trending عبر موقع “تويتر” تحت هاشتاغ “حفل نانسي تيك توك”، في أقل منساعة على انتهاء الحفل، كما احتلّ الهاشتاغ الترند في عدد من الدول العربية أيضًا، وتصدّر “الترند” العربي في موقع “تويتر”.
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