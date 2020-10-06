مقتل 14شخصا في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/10/6 04:05 م بتوقيت أبوظبي
قُتل 14 شخصا وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، إثر تفجير سيارة مفخخة، في مدينة الباب شمالي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مواقف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف حلب الشمالي الشرقي،.
وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل 14 شخصا، وإصابة 40 آخرين، مرجحا ارتفاع عدد المصابين والقتلى لوجود حالات حرجة ومفقودين.
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