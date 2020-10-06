روسيا تخشى من تحول "قره باغ" لمنصة انطلاق إرهابيين إلى أراضيها المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/10/6 03:20 م بتوقيت أبوظبي
في تطور لافت، أعربت روسيا اليوم الثلاثاء عن خشيتها من أن يتحول إقليم ناغورني قره باغ إلى منصة لانطلاق الإرهابيين داخل أراضيها.
وقال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، إن "الوضع في ناغورني قره باغ يهدد بتحويلها إلى منصة لإطلاق الإرهابيين داخل أراضينا".
ويشهد الإقليم المتنازع عليه قتالا بين أذربيجان وانفصاليين من أرمينيا، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة لحرب أوسع نطاقا مع تنامي الشحن التركي لأسباب الصراع.
وأضاف المسؤول الروسي: "واثقون أن طرفي النزاع في ناغورني قره باع سيعودون إلى طاولة التفاوض".
ولدى روسيا قواعد عسكرية في أرمينيا لكنها ترتبط بعلاقات طيبة مع أذربيجان.
وتأتي مخاوف موسكو بعد تأكيدات بإرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى قره باغ.
واليوم أيضا أكد الرئيس السوري وهو حليف لروسيا أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يرسل مرتزقة من سوريا إلى الإقليم المتنازع عليه.
وفي وقت سابق دعت روسيا لخفض التصعيد في القوقاز كما دعت إلى معالجة الأزمة عن طريق الحوار.
ويعكس التعليق الروسي مخاوف موسكو المتزايدة من دور أنقرة المزعزع للاستقرار في المنطقة.
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