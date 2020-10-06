مقتل 12 مسلحا بينهم قياديان في الشباب خلال عملية للجيش جنوب الصومال المزيد

قُتل 12 مسلحا من الشباب الإرهابية بينهم قياديان، الثلاثاء، في عملية عسكرية للجيش الصومالي جنوبي البلاد.





وقال الجيش، في بيان، نقلته إذاعة صوت الجيش (حكومية)، إن "القوات شنت عملية واسعة على قريتي بلو ونوناي بمدينة بريري بمحافظة شبيلي السفلى

بعد حصول معلومات على تسلل الإرهابيين إلى تلك المنطقة".

وأوضح أن أهالي القريتين أبلغوا الجيش برفضهم تواجد عناصر الشباب الإرهابية في المنطقة ما أدى إلى تحرك عسكري سريع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 متطرفا.

Advertisements

وقال قائد اللواء 143 من الجيش الصومالي الرائد أحمد حسن سياد إن العملية أدت إلى مقتل قياديين اثنين هما قائد العمليات للشباب، عيسى تمو ويني المعروف "أبوطيري"، ومسؤول الإتاوات في المحافظة ويدعى "قوري".

وأوضح سياد أن العملية استغرقت فترة قصيرة، وباغت الجيش هذه العملية بالإرهابيين، مضيفا أن فرق الجيش التقت أهالي القريتين بعد تحريرهما من الشباب الإرهابية.





ويشن الجيش الصومالي بدعم أفريقي ودولي عمليات واسعة في جميع المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خاصة في جنوب ووسط البلاد التي ينشط فيها التنظيم الإرهابي بقوة.

وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة في الصومال منذ ما يزيد على عقد كامل، وتقترف جميع أنواع الجرائم بحق الإنسان.