شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض فيلم The Batman لعام 2022 بعد إصابة روبرت باتينسون بكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن الشهير The Batman، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون، تأجيل طرح الفيلم لشهر مارس عام 2022، بعد أن كان من المقرر عرضه في أكتوبر عام 2021.

ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، بسبب إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ عدة أسابيع، مما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل الى الحجر المنزلي.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد الذي يقوم بإخراجه مات ريفز، يشهد الكثير من التوقفات بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر ان يكون موعد طرح الفيلم في مارس 2022 الأخير بعد سلسلة من التأجيلات.

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وكانت قد التقطت عدسات المصورين الظهور الأول للنجم العالمي روبرت باتينسون، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا في منتصف الشهر الماضي، حيث ظهر برفقة صديقته سوكي ووترهاوس في أحد الأماكن العامة في مدينة لندن الإنجليزية وهما يقبلان بعضهما البعض، وهو ما يشير إلى تعافيه من الفيروس.

وكانت صحيفة فاريتي كشفت عن إصابة النجم العالمي البالغ من العمر 34 عاماً بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من استئناف تصوير فيلمه الجديد Batman وهو ما جاء بخسارة كبيرة على شركة الإنتاج التي تأخرت عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا وعادت للتوقف مرة أخرى بسبب إصابة بطل العمل.