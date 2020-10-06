شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 مسلسلات تناولت أحداث حرب أكتوبر فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الشعب المصرى، اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التى استردت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أرض الفيروز سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، ولم يغفل مجال الفن عن ترسيخ وتناول حرب أكتوبر بالشكل الذى يليق بها، فقدمها من خلال السينما والدراما ومن خلال الأغانى أيضا، واليوم سنكشف عن أهم المسلسلات الدرامية التي وثقت هذا الانتصار التاريخى من خلال رصد التفاصيل التي حدثت قبل الحرب مرورا بالانتصار وما بعده.





مسلسل السقوط في بئر سبع

مسلسل "السقوط فى بئر سبع" إنتاج عام 1994، يحكى قصة حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، اشتهرت باسم بطلتها الحقيقية "انشراح موسى"، وبدأت وقائعها فى العريش عقب الاحتلال الإسرائيلى لسيناء فى يونيو 1967، ويدور حول أسرة كاملة عاشت على أرض مصر يعملون كجواسيس لخدمة إسرائيل إلى أن تم ضبطهم، وهو من بطولة أبو بكر عزت وسعيد صالح وإسعاد يونس، وطارق الدسوقى، وأحمد ماهر، ومن إخراج نور الدمرداش.

مسلسل رأفت الهجان

ويعد من أشهر الأعمال التى رصدت أحداث حرب أكتوبر، مسلسل "رأفت الهجان" مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية يحكى سيرة الجاسوس المصرى رفعت على سليمان الجمال الذى عُرف باسم "رأفت الهجان" الذى تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلى للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال فى الإعداد لحرب أكتوبر، وهو من بطولة "محمود عبدالعزيز" و"يوسف شعبان" و"يسرا" وإخراج يحيى العلمى.

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مسلسل وادى فيران

مسلسل "وادى فيران" وتدور أحداثه من واقعة حقيقية، حدثت فى منطقة جنوب سيناء، خلال الفترة من نكسة يونيو1967 وحتى نصر أكتوبر73، ويعكس صورة من صور مقاومة أهالي سيناء للاحتلال الإسرائيلى للسيطرة على المنطقة، المسلسل بطولة حمدى أحمد وحنان ترك وجمال عبد الناصر وسميرة عبد العزيز وعبد الغفار عودة وأحمد خليل وعبد الله محمود ومحمد التاجى ومغرد حجاب، تأليف الكاتب الصحفى عبده مباشر، وإخراج علاء كريم.





مسلسل دموع فى عيون وقحة

مسلسل "دموع فى عيون وقحة"، وهو قصة مبنية على أحداث حقيقية من ملفات الجاسوسية المصرية لإحدى عمليات المخابرات المصرية ضد الموساد الإسرائيلى، وذلك من خلال بطل المسلسل "جمعة الشوان" الذى تمكن من التجسس على إسرائيل لصالح مصر، فترة من الزمن، أمدهم خلالها بالعديد من المعلومات المغلوطة التى كانت سببا فى نصر أكتوبر، المسلسل بطولة عادل إمام ومعالى زايد وصلاح قابيل ومحمود الجندى ومشيرة إسماعيل، وإخراج يحيى العلمى، وسيناريو وحوار صالح مرسى.





مسلسل الثعلب

مسلسل "الثعلب" والذى يتناول بعض عمليات الفريق "رفعت جبريل" حينما كان يعمل ضابطا - قبل أن يصير مديرا- للمخابرات العامة المصرية، وانتصاراته المبهرة أمام الموساد الإسرائيلى، وهو بطولة نور الشريف وصلاح ذو الفقار وإيمان وفادية عبد الغنى وعبد الله غيث، إخراج أحمد خضير، وتأليف إبراهيم مسعود.