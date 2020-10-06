شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم The Matrix 4 يواجهون كورونا ويقدمون موعد عرضه لـ2021.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي الشهيرة The Matrix، عن تقديم موعد طرح الفيلم من شهر إبريل عام 2022 إلى شهر ديسمبر لعام 2021.وبالرغم من تأخير موعد طرح عدد كبير من الأعمال السينمائية في دور العرض بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا ان القائمين على سلسلة الخيال العلمي Matrix قرروا الدفع بالجزء الجديد في السوق للمراهنة على شعبية السلسلة في عودة الحياة لصناعة السينما من جديد بعد تعرضها لتوقفات كثيرة خلال الأشهر الماضية.



Matrix

وكان قد بدأ تصوير الجزء الربع من سلسلة The Matrix فى فبراير الماضى فى برلين،ولكن تم إيقاف الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا، ومحاولة السيطرة عليها.

وبالرغم من مرور أكثر من 17 عاما على طرح الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، إلا إن الصورالتي التقطت للثنائي الشهير "نيو وترينيتي"، وهما يقودان دراجة نارية، كانا يتمتعان فيها بلياقة بدنية عالية كما اشتهرا في الأجزاء الأخيرة.

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والتقطت بعض العدسات، مشاهد قفز الممثل العالمي "كيانو ريفز" من إحدى البنايات العملاقة وهو يرتدي ملابسه المعتادة في الأجزاء السابقة، وفي لقطة أخرى ظهر "نيو" في شوارع سان فرانسيسكو وهو يرتدي ملابس عادية .

ويضم الجزء الجديد من الفيلم عدد كبير من الممثلين، على رأسهم الممثل العالمي كيانو ريفز، وجادا بينكيت سميث، ونيل باتريك هاريس، ويحي عبد المتين، وجيسيكا هينويك وجوناثان جروف، في ظل غياب الممثل العالمي هوجو ويفينج الذي لعب دور العميل "سميث".