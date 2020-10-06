شكرا لقرائتكم خبر عن الشيف ملك زاهر تتألق فى مطبخ "صاحبة السعادة" وتفسد دايت إسعاد يونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت حلقة الأمس من برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، قدرا كبيرا من المتابعة لجمهور السوشيال ميديا، حيث استضافت أمس، أسرة النجم أحمد زاهر زوجته وبناته الـ4، حيث استحوذت الحلقة على "الترند" على جوجل وتويتر، لساعات طويلة، فقد شهدت الحلقة العديد من الفقرات، والتى لاقت إعجاب الجمهور، أبرزها على الإطلاق غناء ليلى زاهر أغنية لفيروز، وفقرة المطبخ التى قدمتها ملك أحمد زاهر، كبرى بنات الفنان أحمد زاهر، حيث ظهرت فى تلك الفقرة مع والدتها هدى زاهر، وإسعاد يونس.

وأثبتت ملك أن لديها قدرات خاصة فى المطبخ، حيث أعدت بمفردها وجبة، لاقت إعجاب والدتها والفنانة إسعاد يونس، التى أبدت انبهارها بما قدمته ملك فى دقائق بسيطة، ودقتها فى المقادير وابتكارها فى الأطعمة التى تقدمها، وأيضا أبدت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، إعجابها بوقوف ابنتها فى المطبخ، حيث حاولت إسعاد يونس فى أكثر من مرة أن تمنع نفسها بالقوة من محاولات الأكل لعدم إفساد أى نظام غذائى.



ملك زاهر

أحمد زاهر تحدث خلال الحلقة عن زوجته مؤكدا أن الله أكرمه بزوجة صالحة قائلا "تحبنى وكانت معى فى كل خطوة أخطوها، ودائما كنت آخذ برأيها، ففى البداية هى لم تكن تعرف أى شىء عن المجال لكنى بدأت أعلمها شيئا فشىء إلى أن أصبحت تعرف كل كبيرة وصغيرة فى المجال، وهنا طلبت منها أن تكون معى فى الشغل وبستفاد من وجودها جدا وهى دائما بجوارى وفى ظهرى، هدى زوجتى هى حب العمر".