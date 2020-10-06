شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تواصل احتفالاتها بانتصارات أكتوبر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الخميس 8 أكتوبر على المسرح الكبير، مختارات من الأعمال الوطنية الحماسية التي عبرت عن نصر أكتوبر، منها موسيقي "دموع في عيون وقحة"، لـ عمار الشريعي ، "عاش اللي قال" – "على الربابة" – "بسم الله، إضافة إلى "عدي عليا وسلم" – "ليالينا" لـ بليغ حمدى.

وتقدم الفرقة مجموعة كبيرة من الأغانى الأخرى منها "مصر التي في خاطرى" لـ رياض السنباطي، بكرة يا حبيبي - قولوله الحقيقة - بين شطين وميه - الناس المغرمين لـ كمال الطويل، أمتي هتعرف لـ محمد القصبجي، سنة وسنتين لـ فريد الأطرش، سماح لـ أحمد صدقي، مبيسالش عليا ابدا لـ حسين جنيد وذلك من أداء كل من رحاب عمر، أميرة أحمد، اجفان طه ، حسام حسنى، تامر عبدالنبى ومصطفي النجدى.

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يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.