شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاج اتحاد عمال الصحة والطب الكورى على كليب "Lovesick Girls".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتج اتحاد عمال الصحة والطب الكورى (KHMU) على الفيديو كليب الذى طرحه الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK" مؤخرا، والذى يحمل عنوان "Lovesick Girls"، واصفا إياه بالتشهير الجنسى الصارخ والتصوير المهين للممرضات.

وبحسب تقارير إعلامية ، انتقدت KHMU بشدة مشهدا تظهر فيه عضوة الفريق الكورى " BLACKPINK " جينى فى زى ممرضة، مشيرة إلى التحريض الجنسى فى "ملابس الممرضة البعيدة عن الواقعية والتى تتكون من قبعة شعر وتنورة ضيقة وقصيرة وكعب عالى".

وأكدت النقابة أنه على الرغم من أن الممرضات هن من العاملات فى مجال الرعاية الصحية ، إلا أنهن غالبا ما يخضعن لمثل هذه الصور المهينة والتشويش الجنسى، فعلى الرغم من أن الممرضات كن يقاتلن لفترة طويلة لتحسين هذا الأمر، كليب فريق BLACKPINK ذكر الجمهور بأن الممرضات ما زلن يتعرضن باستمرار للإساءة.

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و جاء فى البيان: "فى الحقيقة أن هذا الوضع يزداد سوءا كلما كرر عالم البوب استعراض صور مشوهة للممرضات، والآن بعد أن تم تصنيف أغنية BLACKPINK الجديدة فى أعلى المخططات العالمية المختلفة ، نحث YG Entertainment على اتخاذ إجراءات مسئولة تتناسب مع شعبيتها وتأثيرها" .

ويشارك بعض مستخدمات الإنترنت ، اللاتى عرف الكثير منهن بأنهن ممرضات، فى حملات الهاشتاج التى تسعى لتوقف إهانة الممرضات ، بما فى ذلك هاشتاج "#Stop_Sexualizing_Nurses" و "# 간호사 는 코스튬 이 아니다" باللغة الكورية، والذى يعنى "الممرضة ليست زيا".