شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية الفنان الكوميدى محمد عبد الرحمن مع الـ "نينجا" فى زلزال 92 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان الكوميدى محمد عبد الرحمن، قصته مع زلزال عام 1992، وذلك خلال تواجده في برنامج، "Show time"، على قناة cbc، حيث قال عبد الرحمن، "كنت وقتها فى أولى ابتدائى، وكان معايا ساندوتشات بيض مقلى .. قعدت فى حصة احتياطى بس الأستاذ ادانا مسائل نحلها .. وأنا بديله الكراسة وبمد ايدى.. أول ما حصل الزلزال .. ونزلت أجرى.. وقفت تحت ونسيت شنطتى فوق .. وفجأة ازاز فصل من الفصول كان هيقع عليا لكن أبلة نادية شدتنى".

وتابع عبد الرحمن، "انا كنت فاكر ان في عصابة بتهجم على المدرسة في الوقت ده .. وفاكر أن النينجا جايين .. كنت بتفرج على الكرتون .. فافتكرت أن العصابة جاية يهجموا على المدرسة وياخدوا منها فلوس ويمشوا.. وجريت وقعدت أعيط .. بس لما جابولى الشنطة اتبسطت.. بس في توابع الزلزال أمى كانت بتنسانا وتنزل".



محمد عبد الرحمن

وأضاف عبد الرحمن، "كان عندى واحد صاحبى اسمه أشرف طرمخة .. وهو غلبان جدا .. وكنا بنحب نزوغ ونعمل نفسنا صيع .. وكان دراعى اليمين بس كان دراع صغير".

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محمد عبد الرحمن احتفل أمس بفيلم "الخطة العامية"، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطاله النجوم غادة عادل وعلى ربيع وعمرو عبد الجليل، ومنتجة الفيلم شهد رمزى، والمخرج معتز التونى، والمقرر طرحه بالسينمات بدءًا من اليوم الثلاثاء.

"الخطة العايمة" كان يحمل اسم "الخطة العامية" وتم تغييره باستبدال حرفين فقط، ويشارك في البطولة بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.