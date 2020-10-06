شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء غادة عادل يرافقون والدتهم فى العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت أبناء النجمة غادة عادل، الأنظار إليهم، أثناء مرافقتهم لوالدتهم، في العرض الخاص لفيلمها الجديد "الخطة العايمة"، والذى أقيم أمس، بحضور مجموعة كبيرة من أبطال المسلسل، وأيضا العديد من النجوم، الذين حرصوا على تهنئة نجوم الفيلم.



غادة وأبناؤها

بعض من أبناء النجمة غادة عادل دائما ما يظهرون معها على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى بعض المناسبات الفنية، إلا أنها أمس جمعت أبناءها في صورة واحدة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث بدا أن هناك تشابها كبيرا بين أبنائها الشباب، من زوجها السابق المخرج مجدى الهوارى.



بودى الهوارى

منذ أيام هنأت غادة عادل، نجلها الأكبر "محمد" الشهير بماريو، بعيد ميلاده الذي يوافق 1 أكتوبر، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمي بانستجرام، صورة برفقة ابنها محمد وعلقت عليها: "حبيبي كل سنة وأنت طيب، يا روح قلب أمك، ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك".

Advertisements

محمد نجل الفنانة غادة عادل، شارك في التمثيل منذ عدة سنوات من خلال مسلسل "مزاج الخير" الذي أخرجه والده المخرج مجدي الهواري، فيما شاركت الفنانة غادة عادل في فيلم قصير من إخراج نجلها بودى.

"الخطة العايمة" كان يحمل اسم "الخطة العامية" وتم تغييره باستبدال حرفين فقط، وهو بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.