شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أشهر من قدموا نصر أكتوبر وحرب الاستنزاف مسرحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المسرح المصرى عقب نصر أكتوبر عام 1973 انفعل بشكل لحظى منذ اندلاع الحرب حتى عام 1979، وشهدت الساحة المسرحية العديد من العروض التي قدمها خيرة الكتاب و المخرجين في مصر، نرصد في هذا التقرير بعض تلك الأعمال ومؤلفيها ومخرجيها وزمن تقديمها:

قدم الكاتب الكبير يوسف السباعي مسرحية " أقوى من الزمن " وأخرجها نبيل الألفى عام 1973، ومسرحية " صلاح الدين" : تأليف محمود شعبان وإخراج كمال حسين عام 1973، ومسرحية " حدث فى أكتوبر" : تأليف إسماعيل العادلى وإخراج كرم مطاوع عام 1973، و" حبيبتى شامينا" : تأليف رشاد رشدى وإخراج سمير العصفورى عام 1973، و" سقوط خط بارليف" : تأليف هارون هاشم رشيد وإخراج سناء شافع عام 1974، و" النسر الأحمر" تأليف عبد الرحمن الشرقاوى وإخراج كرم مطاوع عام 1975، و" باب الفتوح " تأليف محمود دياب وإخراج سعد أردش عام 1976.



كتاب ومخرجين قدموا نصر اكتوبر علي المسرح

قدم أيضا الفنان محمد نوح " مدد مدد شدى حيلك يا بلد" عام 1973، تأليف زكى عمر، وإخراج عبد الغفار عودة، و"رأس العش" عام 1974، تأليف سعد الدين وهبة، وإخراج سعد أردش و"العمر لحظة " عام 1974 تأليف يوسف السباعى، وإخراج أحمد عبد الحليم والتي قدمت أيضا للسينما ومسرحية " الحب والحرب"عام 1974 تأليف شوقى خميس، وإخراج عبد الغفار عودة.



الفنان محمد نوح قدم شدي حيلك يا بلد علي المسرح

كما شاركت فرقة "مسرح الطليعة" بتقديم ثلاثة عروض عام 1974 هى: "القرار " من تأليف سعيد عبد الغنى، وإخراج مجدى مجاهد، و"جبل المغناطيس" تأليف سعيد عبد الغنى، وإخراج فهمى الخولى، و"حراس الحياة" تأليف محمد الشناوى، وإخراج أحمد عبد الحليم، كذلك قام قطاع "الفنون الشعبية والاستعراضية" بتقديم عدة مسرحيات غنائية استعراضية من أهمها: "حبيبتى يامصر" عام 1973، تأليف سعد الدين وهبة، وإخراج سعد أردش، و" الحرب والسلام" عام 1974، تأليف يوسف السباعي، وإخراج محمود رضا ومحمد صبحي و" مصر بلدنا" عام 1978، تأليف حسام حازم، وإخراج أحمد زكى،و" نوار الخير" عام 1979، تأليف/ توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، وإخراج حسن عبد السلام.

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انفعلوا بنصر اكتوبر وقدموه علي المسرح

وكشف الدكتور عمرو دوارة الناقد والمؤرخ والمخرج المسرحى أن مسرحنا المصرى ظل عبر مسيرته الفنية كعادته لسنوات طويلة مواكبا لجميع الأحداث السياسية وبالتالى فقد تصدى لقضية "الصراع العربى الصهيونى" منذ نكبة فلسطين عام 1948، كما واكب بعروضه الحروب والمعارك المهمة التى خضناها معه وبالتحديد سنوات 1956 ،1967، 1973 ولكننا مازلنا نحتاج الكثير من الاعمال عن نصر اكتوبر والمسرح .