شكرا لقرائتكم خبر عن سينمات أوديون تفتح أبوابها فى عطلة نهاية الأسبوع فقط بعد تأجيل طرح الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إغلاق دور العرض والسينما وصناعها فى خسائر متكررة وبالملايين، خاصة بعد الخبر الصادم الذى أعلنته Cineworld بإغلاق جميع مواقعها فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وإلقاء اللوم على عدم وجود الأفلام قوية على جدول الطرح الفترة المقبلة.

بعد التأكيد على أن شركة Cineworld مالكة Regal Cinemas ستغلق دورها مؤقتًا فى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتخذ شركة العملاقة Odeon خطوات مماثلة، فالسلسلة التي تدير نحو 120 دار سينما في المملكة المتحدة، أعيد فتح معظمها في يوليو أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء يوم الاثنين لإبلاغهم أن بعض المواقع ستفتح من الجمعة إلى الأحد فقط حسب مجلة Film Stories وأكده العديد من العملاء على أن الخبر صحيح من خلال تغريدات علي Twitter.

وأكد مسئولو سينمات "أوديون" أن التأخير المستمر فى إصدار العديد من الأفلام الجديدة هو سبب الإغلاق، وأنهم يأملون فى إعادة فتحه بدوام كامل عندما تعود الأفلام الضخمة.