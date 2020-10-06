شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فيديوهات وصور لـ محمد رمضان وأبنائه فى أمريكا ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم محمد رمضان، جمهوره باستمرار صورا وفيديوهات تجمعه مع أبنائه الثلاثة خلال استمتاعه بوقته الخاص مع أسرته سواء داخل مصر أو خارجها، واعتاد رمضان على نشر صور وفيديو أبنائه إلى جانب صوره وفيديوهاته الخاصة التى ينشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

ونشر محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، مجموعة صور وفيديو لابنته كنز، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وتظهر كنز ضاحكة وهى جالسة أعلى كتف والدها، كما تظهر فى صور أخرى وهى تلعب بألعابها داخل حديقة المنزل، أما مقطع الفيديو فتظهر كنز وهى تحمل حقيبة الحضانة على ظهرها وتلتف بها.

ليست "كنز" فقط التى اعتادت الظهور مع والدها، فسبق ونشر الأسطورة صورة تجمعه مع ابنه على، مطلع شهر يونيو الماضى، قبل إطلاق أغنيته "كورونا فيروس"، وكتب فى تعليقه عليها - حينها - "علمت ابنى على إزاى يعقم غرفته فى كليب كورونا فيروس.. الأغنية خلال أيام قليلة على قناتى الرسمية على يوتيوب .. المشتركين فى القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم.. ثقة فى الله نجاح".

وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضى، نشر محمد رمضان، مقطع فيديو لأبنائه الثلاثة وهم يلهون فى حمام السباحة وعلى متن يخت وسط البحر أثناء قضائهم إجازة الصيف، وحينها كتب فى تعليقه على المقطع المصور، "ربنا يحفظ أطفالنا"، كما ظهر رمضان فى مقطعى فيديو آخرين مع كنز، الأول خلال شهر يوليو، فى نيويورك، والثانى قبل 5 أيام فى مدينة دبى.

ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان، كان قد حرص قبل يومين على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو من حفلته فى مدينة الشيخ زايد، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والذى ظهر فيه وهو يرقص مع رجل الاعمال نجيب ساويرس فى كواليس الحفل الذى ضم عدد كبير من الجمهور.

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وكان قد تداول مقطع فيديو لرمضان وهو يقبل رأس رجل الأعمال نجيب ساويرس فى الحفل، بعد أن أشاد بالحفل قائلاً "محدش عمل الشو ده قبل كده لا فى مصر ولا فى أى حتة تانية، وربنا يقف معاك دايمًا لأنك نموذج ناجح".

وفى سياق آخر كسرت أغنية "يا حبيبى" للنجم محمد رمضان والنجم العالمى ميتر جيمس، حاجز الـ 20 مليون مشاهدة فى أسبوعين منذ طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب"، والتى صورها فى دبى، وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره فى محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، وكتب: "فى إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبى، ربنا يحفظكم ويحميكم".