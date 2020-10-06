شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يحقق نجاحا جديدا بكليب DNA بعد 3 سنوات من إطلاقه.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم الفريق الكورى الشهير BTS بتحقيق النجاحات بمختلف الطرق سواء بالأغنيات التى يطلقها الفريق أو بالحفلات التى يقوم بأحيائها، كذلك بظهور الفريق بالبرامج التليفزيونية حيث تحظى باهتمام إعلامى كبير ونسبة مشاهدة هائلة من جمهور الفريق.

استطاع فريق BTS أن يحقق نجاح جديد، وذلك بكليب أغنية "DNA" التى اطلقت فى 2017، حيث وصلت نسبة مشاهدتها على موقع "يوتيوب" إلى 1.1 مليار مشاهدة ، والأغنية هى أيضا أول أغنية من أغنيتهم تدخل قائمتى " Hot 100 " و " Billboard 200 " ، كما أنها بقيت فى قائمة Hot 100 لمدة 4 أسابيع ، وظل الألبوم Love Yourself: Her فى قائمة " Billboard 200 " لمدة 6 أسابيع.

يذكر أن فريق BTS أطلق كليب أغنية "Dynamite" فى شهر أغسطس الماضى والذى استطاع ان يحقق نجاح ملحوظ فى عالم الموسيقيو الغناء ، فأغنية "Dynamite " حققت 7.778 مليون تدفق لليوم الأول على مخطط Spotify العالمى ، استطاعت أن تتفوق "Dynamite" على "Cardigan" لتايلور سويفت (7.742 مليون تدفق) لأكبر ظهور عالمى لأول مرة فى عام 2020.

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وكان الفريق الكورى BTS قد قدم أغنية "Dynamite" فى "MTV Video Music Awards" يوم 30 أغسطس الماضى، كذلك قدم الفريق هذه الأغنية أيضا فى برنامج Today Show فى 10 سبتمبر الماضى ، ثم فى برنامج America's Got Talent فى 16 سبتمبر الماضى ، ثم تم استعراض Dynamite أيضا فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Festival فى 18 سبتمبر الماضى .