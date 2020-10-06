شكرا لقرائتكم خبر عن الأرتيست والإيقاعات الشرقية على مسرح أوبرا الإسكندرية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان سعيد الأرتيست وفرقته الإيقاعات الشرقية حفلا في الثامنة مساء الجمعة 9 أكتوبر على مسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية، ويتضمن البرنامج تنويعات على مجموعة من أشهر أعمال الأرتيست العالمية كما يشارك بالغناء مجموعة متميزة من طلاب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا .

يشار إلى أن سعيد الأرتيست أحد أشهر عازفى الإيقاع فى العالم العربى، كون فرقةً تضم مجموعة من أمهر عازفى مختلف الآلات الإيقاعية وطور أسلوب العزف وابتكر العديد من التيمات الموسيقية التى ارتبط بها الجمهور.

الفنان سعيد الأرتيست بدأ مشواره في عالم الإيقاع عام 1980 وحتى الآن يناضل من أجل (الطبلة)، عمل على تغيير مفهوم الإيقاع ووصل للعالمية، حيث يتميز بأسلوب وتقنية خاصة به، وأسس فرقة الإيقاعات الشرقية واعتاد تقديم وتبنى مواهب جديدة، قدم العديد من الحفلات في اماكن ثقافية هامة مصرية وعالمية.