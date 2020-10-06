شكرا لقرائتكم خبر عن "معلش أصلى مدلعها" لـ تامر عاشور تتخطى مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية الفنان تامر عاشور "معلش أصلى مدلعها" المليون الأول بعد أيام قليلة من طرحها، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد، الذى قرر أن يطرح منه أغنية كل فترة، وهذه الأغنية قد غناها لأول مرة فى جدة منذ عدة أيام خلال الحفل الذى شارك فيه بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90.

أغنية "معلش أصلى مدلعها"، كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، وميكس وماستر خالد سند.

كان المطرب تامر عاشور قد شارك فى حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى الـ90، حيث أظهرت عدة صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تألقه خلال الحفل الغنائى.

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وطرح الفنان تامر ‏عاشور خلال الفترة الماضية أغنية "بياعة" عبر تطبيق أغانى شهير، حيث تصدرت الأغنية قائمة الأغانى عبر التطبيق فى مصر، بينما تصدرت الأغنية المركز الثانى ‏فى الأبلكيشن ذاته على مستوى العالم، والأغنية من ‏كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز.

يشار إلى أن تامر عاشور طرح ألبوم "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت ‏حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله ‏سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، ‏‏"سلام"، "مره"، و"خلصانة‏‎.