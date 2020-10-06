شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل بفستان أبيض بعد أنباء ارتباط معز مسعود وحلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التألق الفنى تعيشها الفنانة شيرى عادل، بعدما عرض عليها حكاية "أمر شخصى"، من مسلسل "إلا أنا"، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وإنتاج سينرجى وأروما، حيث تحدثت الحكاية عن أزمة "العنوسة"، ونشرت شيرى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة وهى ترتدى فستانا بسيطا، وتظهر بدون مكياج، مكتفية بوضع علامة "وردة" دون أى تعليق، حيث يمتلئ الفستان بالورود، وقد أبدى المتابعون إعجابهم بالصورة والإطلالة التى تظهر بها شيرى، لا سيما أنها تعرف بالذوق البسيط.



شيري عادل

بعض المتابعين، ربطوا بين ظهور شيرى عادل بهذه الصورة، وبدون مكياج وبإطلالة بسيطة، وبين الأنباء والشائعات التى خرجت مؤخرا عن ارتباط كل من معز مسعود، زوج شيرى السابق، والفنانة حلا شيحة، والتى لم ينفها أى منهما حتى الآن، مشيرين إلى أن شيرى تحررت من أى قيود عقب أنباء ارتباط معز وحلا.

وكانت شيرى قد أكدت أنها لم تعتزل مطلقا، مشيرة إلى أن فكرة التأخير هو عدم وجود أدوار تريد أن تقوم بالعمل بها، وأن علاقتها بطليقها معز مسعود علاقة احترام متبادل وأنه لم يشترط عليها مطلقا ترك العمل في مجال الفن والتمثيل .

وواصلت شيرى قائلة إن الاحترام المتبادل لابد أن يكون بين الزوجين حتى بعد انفصالهما، وأن الطلاق حدث منذ أكثر من عام كامل، مؤكدة أنها لم تحب أن تتاجر بحياتها الشخصية سواء بالإيجاب أو بالسلب.