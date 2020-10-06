شركة وورنر براذرز تؤجل عرض فيلمى "دون" و"ذا باتمان"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة وورنر براذرز في وقت متأخر أمس الاثنين إنها ستؤجل إصدار فيلمي (دون) و (ذا باتمان)، في انتكاسة أخرى لصناعة الترفيه التي تضررت من عمليات الإغلاق بسبب مرض كوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تسببت في إغلاق دور العرض في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر الآن عرض فيلم (دون)، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر 2021 بدلا من ديسمبر المقبل. وتأجل عرض فيلم (ذا باتمان) بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 بدلا من أكتوبر من العام المقبل.

ويجري تأجيل عرض الأفلام حتى بعد تخفيف القيود حيث لا يزال الناس يشعرون بالقلق من دخول قاعات السينما بينما لا تزال العديد من دور الغرض مغلقة.