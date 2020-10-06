شهيرة تحتفل بنصر أكتوبر بصورة لمحمود ياسين:" الرصاصة لاتزال في جيبك حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نشرت الفنانة شهيرة صورة لزوجها النجم الكبير محمود ياسين من كواليس فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وكتبت عبر حسابها الخاص على الفيسبوك: "الرصاصة لا تزال في جيبك حبيبي.. الفنان الوحيد الذي قام ببطولة أفلام أكتوبر لذلك ارتبط اسمك بانتصارات أكتوبر العظيم على الشاشة".

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واستكملت: "المنتج رمسيس نجيب وحسين فهمي ومحمود في أحد المواقع الحقيقية التي قامت فيها معركة النصر كل سنة وانت طيب وبخير يا حبيبي".

الفيلم بطولة محمود ياسين، نجوى إبراهيم، عبد المنعم إبراهيم، تأليف إحسان عبد القدوس، إخراج حسام الدين .مصطفى