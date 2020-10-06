بالفيديو- نجاة ولبلبة..أغانٍ نادرة عن نصر 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفالا بانتصارات السادس من أكتوبر، تبدأ مختلف القنوات والإذاعات في تقديم مجموعة من الأغاني التي نالت حظها لارتباطها بالنصر العظيم، ومنها "الله أكبر باسم الله" و "يا حبيبتي يا مصر"، وبالمقابل نجد أغانيَ أخرى نادرا ما يتم عرضها.

ومن بين صناع تلك الأغاني الملحن بليغ حمدي "صاحب الرصيد الأكبر من ألحان أغاني أكتوبر"، وشعراء مثل عبد الرحيم منصور وكمال عمار ومحسن الخياط، ومن رموز الأغنية نجاة ومحمد عبد المطلب ومحمد رشدي، تحولت تلك الأعمال لنودار بين غنائيات أكتوبر، ومنها

صدق وعده

وهي من كلمات الشاعر عبدالفتاح مصطفى، وألحان بليغ حمدي، وغناء المجوعة، وتقول كلماتها "صدق وعده// نصر عبده وحده/ وأعز جنده.. لا إله إلا الله/ جمع البغى حشودا/ ظن أنّا ضعفاء/ نصر الله جنودا / وهو أقوى الأقوياء/ قد أحطنا بالعدا/ واحتسبنا للفدا/فأتى النصر وراحت/ قوة الظلم سدى/ لا إله إلا الله"

الحلوة قالت للقمر

من كلمات الشاعر محسن الخياط، وألحان علي إسماعيل، وغنتها فرقة الثلاثي المرح، وتقول كلماتها "الحلوة قالت للقمر/ قوم شوف ولادي/ قاموا وعدوا يا قمر /حاربوا الأعادي/ ضلل عليهم يا قمر/ بوسلي عينيهم يا قمر/ هتلاقيهم فيهم يا قمر/ صورة بلادي".

أول خطوة

غناها الفنان محمد رشدي، وهي من كلمات محسن الخياط، وألحان بليغ حمدي، وتقول كلماتها " ويا أول خطوة فوق أرضك يا سينا/ كلنا من فرحنا والشوق بكينا/ بوسنا أرضك واحنا في حضن الحنين/اللقا نسانا.. توب مصر الحزين/ احنا جيش مصر المحارب/ اللي كان نفسه يحارب"

أهوة كدة

كتبها الشاعر كمال عمار، ألحان بليغ حمدي، وغناء محمد رشدي، وتقول " أهو كدة/ أهو كدة ربك عدلها جعلها رضا/ والله ياعيني على شعب مقدم روحه فدا"

من نصر لنصر

غناها محمد عبد المطلب، من كلمات الشاعر كمال عمار، وألحان بليغ حمدي، وتقول كلماتها "وإن شاء الله من نصر لنصر/ وانا وانت ومصر في أسعد حال/ كده فل الفل وعال العال/ بدراعك قلت اللي ما يتقال/ عديت رديت الروح للنيل/ وزرعت على الشطين قناديل/ وعزمت وكان العزم أصيل/ ورفعت العلم المصري يا خال"..

باب الفتوح

واحدة من أغاني الفنانة نجاة عن نصر أكتوبر، من كلمات الشاعر كمال عمار، ألحان محمود الشريف، وتقول فيها ""من باب الفتوح عدينا/ ودينا ليوم النصر / لليوم اللي مستنينا/ يلاقينا في أحضان سينا/ يلاقينا في أحضان مصر/ يا أول ربيعنا الأخضر/ يا جيوش السما بتتمخطر/وبدم البسالة تسطر/ للجيل اللي جاي بعدينا"..

كل شئ في بلادي

ومن كلمات الشاعر مجدي نجيب وألحان محمود الشريف، غنت الفنانة نجاة "النهاردة كل شئ يا بلادي/ أصبح له معنى/ كلمة سلاح يا بلادي/ إيد ع الزناد يا بلادي/ عزم الرجال يا بلادي / أصبح له معنى"..

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عمر سلاحك يا جدع

غناها الفنان فهد بلان، وهي من كلمات عصمت الحبروك، وألحان سيد مكاوي، وقال فيها " عمر سلاحك يا جدع / بإيدين قوية/ آه والله هانت يا جدع/ والنصرة جاية".

عندنا 6 أكتوبر

واحدة من الأغاني النادرة للفنانة لبلبة، وغنتها باحتفالات نصر أكتوبر.