فن ومشاهير

وفاة والد الشاعر الغنائي أحمد فايز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل صباح اليوم والد الشاعر الغنائي أحمد فايز، عقب تعرضه لأزمة صحية كان قد تعرض لها، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان عقب صلاة الظهر في محافظة بورسعيد.

فايز أعلن وفاة والده، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "البقاء والدوام لله ... والدي الحاج فايز محمد بدوي في ذمة الله .... ادعوله يا جماعه"

الشاعر أحمد فايز غنى من كلماته الفنان محمد منير أغنية "أنا منك اتعلمت"، والفنان هشام عباس "سوا".

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