سامح الصريطي يخضع لقسطرة عاجلة بالشريان التاجي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أجرى الفنان سامح الصريطي قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجي، بإحدى المستشفيات.
ونشر الحساب الرسمي للفنان الكبير عبر "فيسبوك" صورة له من داخل غرفة العمليات وبجانبه الطاقم الطبي، وعلق على الصورة قائلًا: “الحمد لله على سلامتك الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي، بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجي بنجاح، دعواتكم بالشفاء العاجل”.
الصريطي يشارك في بطولة مسلسل "طاقة حب" المقرر عرضه الأسبوع القادم ، وهو تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد يسري ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازي، هاجر الشرنوبي، باسل الزارو، سامي مغاوري،سمر جابر، لمياء الأمير .
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