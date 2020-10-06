صورة .. رانيا يوسف تحتفل بانتصارات اكتوبر

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت رانيا برفقة العلم المصري وعلقت قائلة :" تاتي ذكري أكتوبر ورفع العلم المصري علي أرض سيناء وعبور القناه درس نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد أي عدو.

‏لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لمصر السلام والأمن والأمان. مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد أي عدو.‏لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لمصر السلام والأمن والأمان. Advertisements ويذكر أن أخر اعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل"مملكة ابليس" ، تدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة الحدَق)، حيث يموت كبير المنطقة فتحي إبليس، ويتحول كل شيء لفوضى وانتقام ، بطولة غادة عادل ، اسماء جلال ، سلوى خطاب ، كريم قاسم ، احمد داود ، نانسي صلاح ، محمود الليثي وايمان العاصي ، تاليف محمد امين راضي ، اخراج احمد خالد موسى وانتاج طارق الجنايني. إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة الحدَق)، حيث يموت كبير المنطقة فتحي إبليس، ويتحول كل شيء لفوضى وانتقام ، بطولة غادة عادل ، اسماء جلال ، سلوى خطاب ، كريم قاسم ، احمد داود ، نانسي صلاح ، محمود الليثي وايمان العاصي ، تاليف محمد امين راضي ، اخراج احمد خالد موسى وانتاج طارق الجنايني.

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