صورة غادة عادل برفقة أولادها

نشرت الفنانة غادة عادل صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت غادة برفقة أولادها، واكتفت غادة بوضع قلوب ولم تضع أي تعليق، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعين لها الله أن يحفظ أولادها. وتفاعل الجمهور مع المنشور داعين لها الله أن يحفظ أولادها. Advertisements جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "الخطة العامية" الذي يتم عرضه حاليًا في السينمات، و تدور أحداث الفيلم في محاولة علي ربيع سرقة بنك، من خلال الشخصية المختلفة الذي يلعبها، بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل ، تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني. الذي يتم عرضه حاليًا في السينمات، و تدور أحداث الفيلم في محاولة علي ربيع سرقة بنك، من خلال الشخصية المختلفة الذي يلعبها، بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل ، تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني.

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