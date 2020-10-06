في أقل من 24 ساعة..خالد منيب يتخطى الـ 70 ألف مشاهدة بأغنية "رقصنا"

حقق الفنان خالد منيب بأغنيته الجديدة "رقصنا"، أكثر من 70 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من ألحان:خالد منيب، توزيع:طارق توكل، ويقول مطلعها"كان يامكان كنا في مكان انا واصحابي مزيكا والجو تمامقام حصل ايه اللي انا ماكنتش عامل حسابي عليه"
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يذكر ان خالد قد طرح حديثاً ،أغنية "تكتكتله"، التي حققت أكثر من 155 ألف مشاهدة، عبرموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:خالد منيب، توزيع:خالد توكل.
وتعتبر "رقصنا"، هي ختام الإصدارات الصيفية لـ خالد لعام 2020، حيث بدأ ملامح مشواره الفني بعدة أغنيات منفردة أهمها"ناويلي على ايه، انت فين"، لاقت استحسان جماهيري كبير لدى مستمعيه وخاصة بسبب تشابه صوته مع عمه الراحل عامر منيب.
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