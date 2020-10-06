صورة محمد أسامة يهنئ علي ربيع ومحمد عبدالرحمن على فيلم "الخطة العامية"

هنئ الفنان محمد اسامة "اوس اوس" الفنان علي ربيع والفنان محمد عبدالرحمن على فيلم "الخطة العامية" ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشر "اوس اوس" صورة برفقة تامر حسني وعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن من العرض السينمائي الخاص بالفيلم ، وعلق قائلا:" مبروك اخواتي توتا ربيع والمنتجة العسل شهد رمزي والمخرج العسل معتز التوني ، وصحابنا المؤلفين الجامدين عبدالوهاب وكريم سامح على فيلم الخطة العامية بحضور الأسطورة الغالي تامر حسني فيلم عالمي ويستحق المشاهدة وبإذن الله يكسر الدنيا الى الامام يا رجالة" ، وتفاعل الحمهور مع المنشور متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق. المؤلفين الجامدين عبدالوهاب وكريم سامح على فيلم الخطة العامية بحضور الأسطورة الغالي تامر حسني فيلم عالمي ويستحق المشاهدة وبإذن الله يكسر الدنيا الى الامام يا رجالة" ، وتفاعل الحمهور مع المنشور متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق. Advertisements ويشار إلى أن اخر اعمال الفنان محمد اسامة مسلسل " 2 في الصندوق" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام ، وتدور احداث المسلسل حول التؤامان شوقي وزيكا حيث يحاول التوأم شوقي وزيكا تغيير حياتهما للأفضل حيث يريد زيكا أن يصبح مغني ويريد شوقي أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك، بينما يكتشف ممادو زعيم دولة زمبيزي سر بأنه أنجب توأم وأنهما في مصر، بطولة حمدي المرغني، صلاح عبدالله، انتصار ونهى عابدين، تاليف لؤي السيد واخراج محمد مصطفى. الصندوق" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام ، وتدور احداث المسلسل حول التؤامان شوقي وزيكا حيث يحاول التوأم شوقي وزيكا تغيير حياتهما للأفضل حيث يريد زيكا أن يصبح مغني ويريد شوقي أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك، بينما يكتشف ممادو زعيم دولة زمبيزي سر بأنه أنجب توأم وأنهما في مصر، بطولة حمدي المرغني، صلاح عبدالله، انتصار ونهى عابدين، تاليف لؤي السيد واخراج محمد مصطفى.

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