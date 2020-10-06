صورة ميس حمدان تهنئ الشعب المصري بانتصارات اكتوبر

هنئة الفنانة ميس حمدان الشعب المصري بانتصارت اكتوبر ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" . ونشرت ميس صورة للعلم المصري وعلقت قائلة ":كل سنة ومصر ام الدنيا كلها بخيروامان وعزة بمناسبة انتصارت 6 اكتوبر" ، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين الامن والامان لمصر. كلها بخيروامان وعزة بمناسبة انتصارت 6 اكتوبر" ، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين الامن والامان لمصر. Advertisements ويشار إلى أن أخر اعمال الفنانة ميس حمدان مسلسل "شئ من الماضي" ، مسلسل أردني، يضم نخبة من نجوم الدراما الأردنية والعربية، أبرزهم، ياسر المصري، وعبير عيسى، وجميل عواد، وجميل براهمة، ومحمد المجالي، وسهير فهد، ورانيا فهد، وميس حمدان، ومن الخليج، هيفاء حسين، وحبيب غلوم، وهدى الخطيب، وعبدالله الحريبي، وغيرهم. "شئ من الماضي" ، مسلسل أردني، يضم نخبة من نجوم الدراما الأردنية والعربية، أبرزهم، ياسر المصري، وعبير عيسى، وجميل عواد، وجميل براهمة، ومحمد المجالي، وسهير فهد، ورانيا فهد، وميس حمدان، ومن الخليج، هيفاء حسين، وحبيب غلوم، وهدى الخطيب، وعبدالله الحريبي، وغيرهم.

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