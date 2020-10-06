صورة ..محمد رمضان برفقة ابتنه كنز

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر رمضان برفقة ابتنه كنز وعلق قائلًا :"كنز محمد رمضان"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق وداعين له الله أن يحفظ ابنه.
ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام وحقق نجاحًا ملحوظًا بين الجمهور ، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس.
إذ إن رضوان البرنس الذي يتشاركفي الكثير من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، بطولة نور، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، دنيا، أحمد داش، محمد مهران، ريم سامي، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد فهيم، محمد جمعة وبدرية طلبة، إخراج وتأليف محمد سامي.
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