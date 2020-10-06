بـ4.2 كيلو جرام من الذهب.. ريم عبدالله تثير جدلًا بين الجمهور

نشرت الفنانة السعودية ريم عبدالله فيديو عبر حسابها بموقع سناب شات، وهي ترتدي طقمًا ذهبيًا مشهورًا باسم رعد الشمال يبلغ وزنه 4.2 كيلوجرام من الذهب بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي، الأمر الذى أثار حاله من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وقالت ريم عبدالله، إن لديها مناسبة ما، وأنها جاءت لشراء طقم ذهبي، قائلة:" شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين.. بس قولوا ما شاء

الله.. أنا لبسته لأنه عجبني.. تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو ملفت..".

ريم عبد الله ممثلة سعودية ولدت في العشرين من فبراير 1987، اتسعت شهرتها بعد ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006، بعدها شاركت في الجزء الثاني من مسلسل بيني وبينك

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مع حسن عسيري وفايز المالكي بدور "الشيخة ألفت" في عام 2008، ثم أدت دور بسيط في مسلسل كلنا عيال قرية حيث لعبت شخصية مها، وكانت ريم في تلك الفترة قد وقعت عقدا احتكاريا مع شركة الصدف لصالح قناة إم بي سي، يلزمها بالعمل لصالحها وتلقي جميع النصوص والأدوار عن طريقها.

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استمرت ريم عبدالله في مواصلة مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل، تجربتها السينمائية تمثلت في فيلم واحد فقط للمخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012.