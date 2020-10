صور صادمة لجنود ” قبل وأثناء و بعد ” الحرب … لن تصدقوا كيف أصبحوا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - تعبث الحرب بالنفوس والقلوب تماما كما تغير معالم الوجوه والمدن، وتترك أثرا لا يندمل من الداخل إلى الخارج. وتحدثت الكثير من الأفلام عن الآثار السلبية التي تتركها الحروب في حياة المقاتلين بعد الحرب، وعدم قدرتهم على الاستمرارية في الحياة وصعوبة اندماجهم في المجتمع.

بدلاً من جمع التأثير المادي للحرب في كتب، بدأت الصحفية والمصورة والمخرجة البريطانية الموهوبة (لالاج سنو)، التي تتخذ من أفغانستان مقراً لها، مشروعًا مدته 8 أشهر يُظهر صور 14 فرداً من الكتيبة البريطانية الأولى من جنود الفوج الملكي الأسكتلندي.

بعنوان «نحن الّذين لم يموتوا» We are The Not Dead، استخدمت (سنو) هذا المشروع لإظهار التغييرات الجسدية التي يمر بها الجنود في منطقة الحرب.

بينما تُظهر الصور التغييرات في تعابير وجوه الجنود قبل الحرب وأثناءها وبعدها، تربط (سنو) هذه التعابير مباشرةً بالعبء النفسي الذي عانى منه الرجال. من أشخاص عاطفيين إلى جنود بدون مشاعر، تكشف (سنو) تحول الهيئة البسيطة لهؤلاء الرجال إلى وجوه متجهمة بعد تجربة الحرب. وتشرت الصور على موقع Factionary.

تأثير الحرب كما هو في الصور، قبل ثم أثناء ثم بعد الحرب

تعمدت (سنو) الكشف عن الأذى الجسدي والنفسي للحرب، فقط من خلال إظهار وجوه هؤلاء الجنود في أوقات مختلفة.

تعكس الصور نظرات الهدوء والبساطة والتوتر قبل إرسال الجنود إلى الحرب، والقساوة والجدية ومحاولة البقاء على قيد الحياة أثناء الحرب، ومزيجًا من النظرات الخالية من المشاعر ونظرات الحزن والندم بعد الحرب.

لقد تمكنت (سنو) من إيضاح أن الكلمات وحدها لا تكفي لتفسير تغير كل حالة عند الجندي، ورغم أن الصور لم يتم التقاطها إلا في غضون ثمانية أشهر، فإن الفارق يقول العكس: عشرة أعوام أو أكثر.

تكشف صور ما بعد الحرب أن البعض قد تمكن من الخروج بشعور كبير من الارتياح بينما بدا البعض الآخر محطمًا ومشردًا.

بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي الذي يكشف عن حالة الجنود، كان مشروع (سنو) مصحوبًا باقتباسات من المقابلات التي أجرتها مع كل من هؤلاء الجنود.

بيّنت المقابلات أن العديد من الجنود عادوا إلى منازلهم وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة PTSD –هي حالة تؤثر على الأشخاص الذين تعرضوا لمواقف سيئة وعنيفة–، لقد كانوا مثقلين بالندم، بينما وجد العديد منهم صعوبة في التأقلم مع الحياة كمدنيين.

مقتطفات من المقابلات

الرقيب (ألكسندر ماك بروم).



قال الرقيب (ألكسندر ماك بروم) في أول مقابلة تصوير له: ”أنا لست قلقاً بشأن الذهاب للحرب، إنها وظيفتي بعد كل شيء“، غير أنه في مقابلة التصوير الثانية (بعد ثلاثة أشهر)، قال لـ(لالاج): ”لقد كان ذلك بمثابة إدراك للحقيقة“، وفي مقابلته الثالثة (بعد أربعة أشهر)، قال: ”إنه دائماً ذلك الخوف، ذلك القلق، ماذا سيحدث إذا تعرّضت للانفجار؟“.

في مقابلة أخرى، صرح الجندي (كريس ماكغريغور) قبل إرساله في 11 مارس: ”من الواضح أنني سأفتقد عائلتي، لكن بخلاف ذلك،سأفتقد كلابي أكثر من أي شيء آخر. فهي تساعدني على إزالة توتري وتبقيني عقلانياً. أعتقد أنني سأفتقد التلفزيون أيضاً. أحاول ألا أُفكر في أسوأ سيناريو“.

الجندي (كريس ماكغريغور).



قال في مقابلته الثانية في 19 يونيو بعد حادث عبوة ناسفة: ”يعتاد معظم الناس على الابتعاد عن منازلهم لكني أجد صعوبة في ذلك. خوفك هو الذي يُبقيك على قيد الحياة هنا. أنا أؤمن أنه إذا كان شيء ما سيحدث فإنه سيحدث ولا يوجد شيء يمكنك فعله حيال ذلك. لو أن ’الرب‘ يستطيع القيام بأي شيء، فلن يكون هناك قتلى من الجنود. سيكونون جميعاً أحياء“.

واستطرد بالقول: ”مازال سماع نبأ وفاة جندي مؤلمًا. تفكر فيما تمر به أسرته. تسأل ما الذي مات من أجله وماذا نحقق هنا. لست متأكدا بعد الآن. ذلك الجندي الأفغاني فقد ساقيه قبل قليل … لا أعرف“.

في أغسطس، بعد عودته إلى المنزل، أوضح في مقابلته الثالثة: ”استسلمت ساقيّ ببساطة، أعتقد أنّ ذلك بسبب الوزن (61kg) أو شيء من هذا القبيل. كان عليّ أن أقبل بذلك. كلما كُنت أدفعه، كان جسدي يأمرني أن أستسلم، كنت أطلب منه المُتابعة وكان يطلب مني التوقف“.

وأضاف: ”عندما يعود الجنود فإنهم لا يزالون يحملون الكثير من الأدرينالين والغضب داخلهم. كان عليّ مُعالجة غضبي بعد العودة من العراق، إذا تكرر الأمر معي الآن ببساطة أذهب بنُزهة مع الكلاب. إنها أفضل طريقة للتعامل معه بدلاً من أن تكون متوتّراً وجاهزاً للانقضاض على الناس. أول شيء قُمت به عندما عدت، بصرف النظر عن تقبيل وحضن السيدات والفتيات، هو الذهاب في نُزهة طويلة مع الكلاب. مشيت لأميال وأميال، ولم أكترث أين خطوت“.

كشفت مقابلات أخرى مع هؤلاء الجنود بعد الحرب عن ضيقهم وتعاطفهم مع الأشخاص الذين قاموا بقتلهم أثناء قيامهم بمهامهم.

أوضح الكثير منهم أنهم لا يعرفون ما الذي قاتلوا من أجله، وأنهم لا يفهمون سبب وجودهم على جبهة الحرب.

لم تبدأ (لالاج سنو) هذا المشروع فقط لتكريم شجاعة الأشخاص الذين قرروا التضحية بحياتهم من أجل الآخرين، ولكنها أرادت أيضًا لفت الانتباه إلى تغيراتهم النفسية.

وصرّحت في مقابلة أن هذا المشروع نابع من العلاقة الشخصية التي تربطها بالجيش على مدى السنوات الأربع الماضية، فقالت: ”كان مشروعاً شخصياً للغاية، وكان نابعاً من الانخراط في المؤسسة العسكرية لمدة أربع سنوات في العراق وأفغانستان، وكوني شاهداً على عدد الشباب الذين يعودون كظلال من ذواتهم السابقة، وفي العديد من الحالات مع ندوب نفسية عميقة“.

ومع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف القوات البريطانية، ومع تزايد العواقب السياسية المترتبة على تواجد الجيش البريطاني في أفغانستان، شعر المزيد والمزيد من الجنود بأنه لم يكن لديهم صوت أو على الأقل لم يتم الاستماع إليهم.

«نحن الّذين لم يموتوا» We are The Not Dead هي محاولة لإعطاء الشباب والشابات الشجعان الفرصة لشرح كيف يتم ذلك.

هل انتهت الحرب؟

منذ السابع من أكتوبر 2019 والولايات المتحدة وأفغانستان في حالة حرب. سُمع أن إدارة (ترمب) تخطط لإنهاء الحرب مع أفغانستان، لكن العديد من مستشاري الرئيس وقفوا ضد هذا المُخطط.

جاءت هذه الشائعة من المبعوث الرئاسي الأمريكي (زلماي خليل زاد) الذي ادّعى أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية مع طالبان لسحب 5000 جندي أمريكي خلال 135 يومًا.

كما كشف المبعوث أن الشيء الوحيد المطلوب لتنفيذ الاتفاق هو موافقة الرئيس (ترمب). وفي خضم كل هذه الأمور صدر بيان صحفي عن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين.