عملية “إنسانية” لإنقاذ فأر

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انقاذ فأر
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان أحد رجال الإطفاء بمدينة باد كرويتسناخ الألمانية تدخل لإنقاذ فأر تعرض للحشر أثناء محاولته الخروج من فتحة بأحد أغطية مجارير الصرف الصحي بالمدينة.
و شرحت الصحيفة ان الفأر احتجز في فتحة تهوية بالغطاء الحديدي، بسبب كبر حجمه، واستغرق رجل الإطفاء المتطوع لإخراجه أكثر من نصف ساعة حتى نجح في تحريره بشكل كامل، بينما تم وقف حركة السيارات بالشارع لحين تنفيذ العملية “الإنسانية”.
انقاذ فأر
وقالت الصحيفة إنه اثناء محاولة رجل الإطفاء تحرير الفأر، عض الفأر أصابعه ظنا منه بأن رجل الإطفاء كان يهاجمه، لكن القفاز الجلدي الواقي حمى رجل الإطفاء من عضات الفأر، الذي نزف فمه نتيجة لعض القفاز السميك.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عملية إنقاذ الفأر تمت برفع رجل الإطفاء لغطاء المجارير، ومحاولة دفع الفأر خارج الفتحة من الأسفل، وتم وضع الفأر في صندوق مخصص لإنقاذ الحيوانات، وتم نقله لأحد مكاتب رعاية الحيوانات لتلقي العلاج.
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