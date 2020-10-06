فيديو| ريانا تثير غضب المسلمين باستخدام "حديث نبوي" في إعلان ملابس داخلية

رنا صلاح الدين - تعرضت النجمة العالمية ريانا، لانتقادات حادة خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد استخدامها لموسيقى أغنية تحتوى على بعض كلمات من حديث نبوى.

وجاء استخدام هذه الموسيقى، فى إعلانها الترويجي الأول لخط ازيائها للملابس الداخلية، الذي يحمل اسم "Savage X Fenty".

وآثارت ريانا غضب المسلمين حول أنحاء العالم، بعد استخدامها الخاطئ لموسيقي أغنية "DOOM" للمطرب الإنجليزي الشهير Coucou Chloe.

إعلان ملابس داخلية

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وتحتوي تلك الأغنية، على كلمات من الحديث النبوي الذي يتحدث عن قيام الساعة وقتل الرجل لجاره وأخاه وأباه.

وكانت قد طرحت الأغنية التي تأتي بعنوان DOOM عام 2017، واستخدم فيها كلمات من الحديث النبوي، وهو ما آثار غضب المسلمين أنذاك، لتعود نجمة البوب لاستخدام موسيقي المطرب الإنجليزي في حملتها الترويجية الجديدة.

وتصدرت ريانا في الساعات الماضية، التريند الأول عبر "تويتر" حول العالم، حيث نالت تعليقات ساخطة من المسلمين، بسبب تصرفها المسيء.