شهيرة لمحمود ياسين في ذكرى نصر أكتوبر: الرصاصة لا تزال في جيبك يا حبيبي

رنا صلاح الدين - احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، نشرت الفنانة المصرية شهيرة صورة لزوجها الفنان محمود ياسين، من فيلمه الشهير "الرصاصة لا تزال في جيبي".

شهيرة أرفقت الصورة، التي نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك"، بقولها: "الرصاصة لا تزال في جيبك حبيبي.. الفنان الوحيد الذي قام ببطولة أفلام أكتوبر لذلك ارتبط اسمك بانتصارات أكتوبر العظيم".

وأضافت: "على الشاشة المنتج رمسيس نجيب وحسين فهمي ومحمود في أحد المواقع الحقيقية التي قامت فيها معركة النصر كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي".

شهيرة ومحمود ياسين

وفيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي من بطولة محمود ياسين، ونجوى إبراهيم، وعبدالمنعم إبراهيم، وهو من تأليف إحسان عبدالقدوس، وإخراج حسام الدين مصطفى.