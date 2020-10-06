بعد مشاركته في تجربة لقاح كورونا.. أحمد فهمي: "مش مستني شكر ده واجب عليا"

رنا صلاح الدين - علق الفنان أحمد فهمي، على مشاركته في تجربة لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية للتأكد من فاعلية اللقاح.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقوم بتقديمه الإعلامي وائل الإبراشي:"أنا مش مستنى شكر لأن ده واجب عليا، ودور الفنان ليس من خلال تقديم اعمال فنية ناجحة بل من الضروري أن يكون لك دور في المجتمع".

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وأضاف فهمي أن دكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان شاركت في التجارب بنفسها، مؤكدًا أنه يثق بها.

وكان قد نشر فهمي، أمس فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء خوض التجربة، وعلق عليه قائلًا:"فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لإختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس إننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية.. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".

يذكر أن أحمد فهمي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، رفقة الفنان أكرم حسني، ولكن تعرض كل منهما للعديد من الانتقادات خاصة أن المسلسل لم ينال إعجاب الجمهور وليس هو المنتظر منهم مثلما تعاونا سويًا في مسلسل "ريح المدام".