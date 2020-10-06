فيديو| هنيدي: "كان نفسي أكون ظابط شرطة لكن الطول وقف في الموضوع"

رنا صلاح الدين - حل النجم محمد هنيدي، ضيفًا على أولى حلقات برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية المصرية لميس الحديدي، والذي عرض أمس الاثنين عبر شاشة "On".
وتحدث هنيدي خلال البرنامج عن العديد من الأمور، ولكن كشف عن أمنيته في أن يكون ضابط شرطة، مؤكدًا أنه لو لم يكن ممثلًا كان أصبح ضابط، قائلًا:" كان نفسي أكون ظابط شرطة لكن عنصر الطول وقف في الموضوع".
على جانب آخر كشف هنيدي، عن أكثر شخصية فنية تضحكه، ورد أن الفنان الراحل نجيب الريحاني هو أكثر شخص يضحكه، مضيفًا:"في كمان عظماء كتير منهم فؤاد المهندس، عبدالمنعم مدبولي أمين الهنيدي، عادل إمام، سعيد صالح، سيد زيان، ومحمد نجم، إحنا عندنا كتير أوي أوي".
على صعيد آخر انتهى النجم محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، الذي يضم كل من الفنانة منة شلبي وصابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، ويتولى إخراجه شريف عرفة.
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