الكشف عن الصور الأولى من الموسم الثاني لمسلسل "The Witcher"

رنا صلاح الدين - طرح النجم العالمي هنري كافيل، الصور الأولى للموسم الثاني من مسلسله الشهير "The Witcher"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ويأتي طرح الصور الأولى من الموسم الثاني، بمثابة إعلان عن اقتراب عرضه عبر شبكة نتفليكس، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول العام الماضي.

وكان قد ألمح في وقت سابق، النجم جايسون موموا، لإمكانية انضمامه لفريق عمل الموسم الثاني من "ذا ويتشرز".

ذا ويتشرز

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وسيسرد المسلسل في موسمه الجديد، أحداث ما قبل 1200 عام من الموسم الأول، والتي ستضمن بداية ملقتي السحر والحدث الكارثي المسئول عن انتشار كل الوحوش في العالم.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "ذا ويتشرز" قد تم الإعلان في وقت سابق، بأن سيكون عبارة عن 6 مواسم، علما بأن الموسم الثاني سيحمل عنوان (The Witcher: Blood Origin).