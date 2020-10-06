توم كروز يتحدى المستحيل.. التصوير على متن قطار متحرك

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

شوهد النجم الأمريكي توم كروز يصور مشاهد جديدة في فيلمه المقبل على متَن قطار متحرك.



ووفقاً لموقع "نيوز 24" الأمريكي، استكمل توم كروز تصوير فيلم الأكشن Mission: Impossible 7 "المهمة المستحيلة 7"، في شهر يوليو/تموز الماضي، بعد توقفه شهر فبراير/شباط بسبب وباء كورونا.

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ومن جديد يثبت توم كروز أنه لا يوجد مستحيل بالنسبة له، إذ نشر مخرج الفيلم كريستوفر مكواري صورة للممثل عبر حسابه الشخصي على إنستقرام مصحوبة بتعليق: "جمال النرويج ترك أثرًا على فيلمنا وذكرنا أنه لا يوجد مستحيل".

في عام 2017، كسر "كروز" كاحله إثر قيامه بإحدى الحركات الخطرة في فيلم "المهمة المستحيلة 6".

من المتوقع أن يطرح فيلم "المهمة المستحيلة 7" في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.