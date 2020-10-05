وفاة توماس جيفرسون بيرد بطل أفلام سبايك لي بالرصاص

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أكتوبر 2020 10:47 مساءً - في وقت ذروة اعتصامات واحتجاجات مناصري "حياة السود مهمة" تقع حوادث اعتداءات على رجال سود من قبل بعض العنصريين البيض في الولايات المتحدة،لكن وفاة الممثل الأمريكي من أصول إفريقية توماس جيفرسون بيرد البالغ من العمر 70 عاماً قتلاً بالرصاص،أثار الكثير من التساؤلات حول سر مقتله بظروف غامضة جداً.

وأبدى العديد من نجوم هوليوود الذين عملوا معه أسفهم العميق وحزنهم الشديد لموته بهذه الطريقة وخاصةً الممثلة فيولا ديفيس والمخرج سبايك لي.

وبحسب وكالات الأنباء والصحف الأمريكية المختلفة، تم العثور على الممثل الأمريكي من أصول إفريقية توماس جيفرسون بيرد "70 عاماً" يوم السبت 3 أكتوبر- تشرين الأول، مقتولاً بالرصاص على الطريق العام في أتلانتا – جورجيا دون معرفة دوافع الجريمة وأسبابها إن كانت لدوافع شخصية أو بدافع السرقة أو شيئاً آخراً.

View this post on Instagram A post shared by VIOLA DAVIS (@violadavis) on Oct 4, 2020 at 3:14pm PDT

وكانت الشرطة قد استجابت لاتصال شخص مُصاب في الساعة الثانية إلا ربع صباحاً، وعندما وصل المسعفون وجدوا أن توماس قد لقي حتفه فوراً في موقع الحادث في غرب أتلانتا- جورجيا حيث يعيش. وأفادت الشرطة بأن توماس البالغ من العمر سبعين عاماً، توفي في مكان الحادث بعد إصابته بعدة أعيرة نارية في الظهر. ولا تزال وفاته والظروف المحيطة بها قيد التحقيق.

عمل توماس جيفرسون بيرد في المسرح والسينما، وشارك في عدد كبير من أعمال المخرج سبايك لي، الذي نعاه على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام"، فكتب قائلاً: "أنا حزين جداً لإعلان الوفاة المأساوية لأخي الحبيب توماس جيفرسون بيرد في أتلانتا، جورجيا. توم هو رجلي".

ونعته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الممثلة فيولا ديفيس الحائزة على جائزة الأوسكار ،بتغريدة حزينة قالت فيها: " أحببت العمل معك بيرد "،يالك من ممثل جيد،آسفة لانتهاء حياتك بهذه الطريقة،الصلاة من أجل عائلتك.

من هو توماس جيفرسون بيرد؟

وُلد توماس جيفرسون بيرد في غريفين، جنوب أتلانتا. حصل على درجة البكالوريوس من كلية موريس براون في أتلانتا، ودرجة الماجستير من معهد كاليفورنيا للفنون. عمل توماس في المسرح والسينما، وشارك في عدد كبير من أعمال المخرج سبايك لي .

شارك توم "توماس جيفرسون" بفيلم سبايك لي Clockers وقد شارك سبايك لي صورة لتوم من الفيلم الذي لعب فيه توماس شخصية ايرول بارنيس، وكان أحد أبطال أفلام:

CHI- RAQ، Da Sweet Blood of Jesus، Red Hook Summer .

وقدم سبايك لي تعازيه لعائلة توماس، وختم: "ارقد بسلام أخي بيرد".