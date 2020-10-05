دونالد ترامب في الجناح الرئاسي بمركز والتر ريد الذي أُنقذت فيه حياة رونالد ريغان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أكتوبر 2020 10:47 مساءً - خبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا،هز الإقتصاد العالمي وبورصات الأسهم والنفط،وبات العالم يترقب حالته بشغف واهتمام،وحاز خبر نقله إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني في ماريلاند اهتمام الجميع،فما هو سر تميزه؟ وهل فيه جناح رئاسي؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت 3 أكتوبر – تشرين أول ،في فيديو جديد،أنه يشعر بتحسن كبير بعد أن وصل إلى المستشفى ،متقدماً بالشكر إلى العاملين في المستشفى قائلاً: " الجميع يعمل ما بوسعه لأعود سريعاً إلى البيت الأبيض".

وانتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة 2 أكتوبر- تشرين أول إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري حيث يتلقى العلاج من مرض كوفيد -19" على أيدي 7000 موظف أو نحو ذلك، بما في ذلك بعض كبار الأطباء في البلاد.

ترامب يعمل من الجناح الرئاسي

دونالد ترامب يتابع أعماله من المستشفى

ويقيم ترامب حسب ما ذكرت وسائل الإعلام وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في الجناح الرئاسي المخصص بالمستشفى، وهو جزء فخم من أحد مبانيها البالغ عددها 88 مبنى.

ويعرف الجناح الرئاسي برقم 71،وهو جناح من ضمن 6 أجنحة خاصة ،مخصصة لضباط الجيش الكبار وأعضاء مجلس وزراء البيت الأبيض.

يقول اللواء البحري كوني ماريانو، الذي كان طبيب كل من الرئيسين السابقين جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وكان مديراً للوحدة الطبية بالبيت الأبيض، إن "الجناح مجهز خصيصاً بأجهزة حماية ومعدات اتصال لدعم الرئيس.

وكان البيت الأبيض قال إن ترامب سوف "يعمل" من الجناح الرئاسي في أثناء إقامته "بضعة أيام"، لكن كثيرين يتوقعون بأن دخول الرئيس إلى المستشفى يعني أن حالته الصحية أسوأ بكثير مما تعلنه التصريحات الرسمية.

7100 شخص يعملون في مركز والتر ريد الطبي

Advertisements

ويعتبر مستشفى والتر ريد نفسه "مركزاً طبياً وطنياً"، ورمز الرعاية الطبية العسكرية في الولايات المتحدة، ويعمل طاقمه المؤلف من 7100 فرد في أكثر من 100 عيادة وتخصص .

وجهز المستشفى جناحاً مخصصاً للزوار من أعلى المناصب، نظراً لأنه يخدم قادة الأمة، وعادة ما يخضع الرئيس ونائب الرئيس للعلاج في وحدة التقييم الطبي والعلاج، وهي وحدة خاصة ومؤمّنة ومنفصلة عن أجنحة المستشفى الأخرى.

وسيواصل ترامب أداء مهامه الرئاسية من غرفة طعام مضاءة بثريا من الكريستال، ومكتب على بعد خطوات من سرير المستشفى، وغرف مجهزة بأرائك لاستقبال الزوار، إلى جانب كل التقنيات الحديثة والأنترنت والتدابير الأمنية.

بالأرقام هذا ما يحتويه المستشفى

يحظى المستشفى بسمعة طيبة، لكونه أفضل مستشفى جراحي عسكري في فئته، وهو المنشأة التي أنقذت حياة الرئيس الأسبق رونالد ريغان بعد محاولة اغتياله عام 1981 .

ويقع المستشفى على بعد 15 كيلومتراً تقريباً من البيت الأبيض، وتصل سعته الإجمالية إلى 244 سريراً و50 وحدة عناية مركزة، كما يحتوي على 165 "جناحاً ذكياً"، مجهزة بأجهزة اتصالات وإمكانات سمعية وبصرية ولاسلكية، فضلاً عن وسائل الترفيه .

كما أن للمستشفى ماضياً متقلباً، فقد كان غارقاً في فضيحة اتهامات بالإهمال أدت إلى مقتل العديد من الجنود الذين عولجوا هناك في عام 2007،لكن تم فيما بعد إصلاحه بالكامل.

وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت 3 أكتوبر- تشرين أول ،أن ترامب بحالة صحية جيدة جداً،ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي ،وذلك بعد نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وطمأن ترامب الشعب الأمريكي على صحته وصحة زوجته ميلانيا ترامب،وقال إن أعراض زوجته ميلانيا خفيفة،ربما لأنها أصغر منه سناً.

يشار إلى أن أحدث إستطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة بعد إعلان إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا،أظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترامب بعشرة نقاط.