في اسبوع..أصالة تتخطى الـ 800 ألف مشاهدة بكليب أغنية "والله وتفارقنا"

سجلت الفنانة أصالة، بكليب أغنية "والله وتفارقنا"، أكثر من 800 ألف مشاهدة، وذلك في خلال اسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.

"والله وتفارقنا" تضمنت ألبوم أصالة الخليجي الجديد "لا تستسلم"،والذي تم طرحه

خلال منتصف سبتمبر الجاري، وحققت الأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ضم الألبوم 20 أغنية خليجية، من ضمنهم "اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

يذكر أن آخر إصدارات أصالة المصورة، كان من خلال كليبأغنية "الحب والسلام"، الذي تم طرحه في شهر يوليو الماضي، وحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان: محمد رحيم، إخراج: محمد القاضي.

إضافة إلى كليب "شامخ"، الذي تم طرحه في مطلع العام الجاري، وحقق أكثر من 15 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: الأمير بدر بن محمد، ألحان: عبدالعزيز المونا، توزيع: منتصر محمد علي، والكليب من إخراج: نهال نبيل.