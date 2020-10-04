فيديو.. "معلش أصلي مدلعها" لتامر عاشور تتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب

تخطت أغنية "معلش أصلي مدلعها" للمطرب تامر عاشور حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الخاصة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب". ويشار إلى أن "معلش أصلي مدلعها" كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى رامى سمير وميكس وماستر خالد سند، وطبلة أحمد العيادى وجيتار مصطفى أصلان. وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى رامى سمير وميكس وماستر خالد سند، وطبلة أحمد العيادى وجيتار مصطفى أصلان. وكان أحيا المطرب تامر عاشور، مؤخرًا حفلا غنائيا في المملكة العربية حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى الـ 90، وذلك بدون حضور جماهيري. ويذكر أن طرح المطرب تامر ‏عاشور مؤخرًا أغنية "بياعة" ‏كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز، وكانت حققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

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