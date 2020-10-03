شاهد..أسد ضخم يعض يد عامل بحديقة حيوانات

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صورة من الفيديو
أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصلرالاجتماعي ،لحظة تعرض يد عامل بإحدى حدائق الحيوانات في السنغال، للعض من قبل أسد ضخم.
ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع الفيديو الذي يعود لفبراير الماضي، العامل بحديقة “بارك هان” في داكار، وهو يضع يده داخل قفص الأسد محاولا مداعبته، لينقض الأخير ويقبض بفكيه على اليد.
ولم يفلح صراخ الرجل في إبعاد الأسد الذي أقفل فكيه على معصم الرجل، في حين ذعر الزوار الذين كانوا متواجدين في المكان من المشهد.
وفي النهاية ينجح الرجل في ضرب الأسد على رأسه بيده اليسرى، ليحرر اليمنى من فك الحيوان المفترس.
ورغم نجاح الرجل في التخلص من الأسد، إلا أن الصور أظهرت تعرض يده لإصابات.
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