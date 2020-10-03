تراند اليوم : بالتفاصيل .. الهام شاهين كسرت قلب عمرو دياب من 30 سنة

فاجأ الهضبة عمرو دياب، الحاضرين في حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، ليلة أمس الجمعة 2 أكتوبر في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وأحيا آخر فقرات الحفل وسط تزاحم الكثيرون حوله.

حضر عمرو دياب، إلى فندق الحفل، مع زوجته الفنانة دينا الشربيني، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه إيناس شاهين -خطيبة الهضبة وحبيبته الأولى- التي انشغلت بالترحيب بالضيوف.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين (شقيقة إيناس وأمير) على الترحيب بالهضبة في الحفل، والتقاط الصور معه ومع زوجته الحالية دينا الشربيني، لتؤكد عدم تأثر صداقتهما بالزيجة التي لم تكتمل بين (عمرو وإيناس) التي تعود إلى 30 عامًا ماضية.

يأتي ذلك بعدما، ظهرت إيناس – شقيقة الفنانة إلهام شاهين- في حفل زفاف شقيقهما الفنان أمير شاهين، على عروسته (منة جاب الله)، واستقبلت النجوم والحضور قبل أن يحضر عمرو دياب.

وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج.