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تراند اليوم : شاهد.. انهيار شكران مرتجي في عزاء ياسر عبداللطيف .. وأمل عرفة تواسيها

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سماح محمد 0 تبليغ

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تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة من عزاء الممثل السوداني ياسر عبداللطيف الذي حقق شهرة واسعة في الدراما السورية، ظهرت فيها كل من الممثلة السورية ​شكران مرتجي وزميلتها الممثلة السورية ​ أمل عرفة
وبدت مرتجى في الصورة منهارة من شدة تأثرها وحزنها على رحيل عبد اللطيف، فيما كانت عرفة تجلس إلى جانبها ممسكة بيدها في محاولة لمواساتها.
وعلّقت عرفة على الصورة بالقول:”كل العزاء ل عائلة الممثل الزميل ياسر عبد اللطيف من السودان الشقيق .. دفعة ياسر وأستاذهم ( غسان مسعود) بارك الله فيكون وشكران مسكت إيدي كتيررررر بالفرح والحزن يارب ما إمسك إيدا إلا بالفرح والنجاح”.

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