تراند اليوم : ملكة جمال .. الظهور الأول لشقيقة الفنانة إلهام شاهين – اتفرج

بدأ منذ قليل، حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين على المونتيرة منة جاب الله بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو من عقد قرانه عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : “مبروك أمير شاهين ومنة”.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بالفيديو، وهى تطلق “زغروطة” احتفالا بكتب كتاب شقيقها على المونتيرة منة جاب الله، في حضور المأذون وأسرة العروسين.

يأتي حفل زفاف “أمير ومنة” بعد مرور ما يقرب من ٢٠ يوماً على خطبتهما، وكان أمير شاهين قد تعرف على منة جاب الله شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي، لقربه من الأخير في تعاونهما بمسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي أنتجه” عبد العاطي” السنوات الماضية، وتعمل منة كمونتيرة في العديد من الأعمال الفنية.

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