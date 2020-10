تراند اليوم : في حضور زوجته دينا الشربيني .. عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى – اتفرج

View this post on Instagram

عمرو دياب في فرح #أمير_شاهين #amrdiab #الهضبه #amrdiab_legend #عمرو_دياب #amr_diab_fans #صيف_الهضبة #فودافون #بيبسي #amrdiab_legend #amrdiablovers #amrdiab_fans #دينا_الشربيني #amrdiablover #amrdiabfans