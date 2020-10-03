تراند اليوم : في حضور زوجته دينا الشربيني .. عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى – اتفرج

فاجأ الهضبة عمرو دياب، الحاضرين في حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، ليلة أمس الجمعة 2 أكتوبر في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وأحيا آخر فقرات الحفل وسط تزاحم الكثيرون حوله.

حضر عمرو دياب، إلى فندق الحفل، مع زوجته الفنانة دينا الشربيني، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه إيناس شاهين -خطيبة الهضبة وحبيبته الأولى- التي انشغلت بالترحيب بالضيوف.

وخلال فقرة عمرو دياب، في حفل الزفاف لم تقترب إيناس شاهين من خطيبها الأول مثل باقي الحضور، والتزمت مقعدها في الوقت الذي كانت فيه دينا الشربيني مبتهجة بزوجها وحبيبها كعادتها في معظم المناسبات التي تجمعهما.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين (شقيقة إيناس وأمير) على الترحيب بالهضبة في الحفل، والتقاط الصور معه ومع زوجته الحالية دينا الشربيني، لتؤكد عدم تأثر صداقتهما بالزيجة التي لم تكتمل بين (عمرو وإيناس) التي تعود إلى 30 عامًا ماضية.

يأتي ذلك بعدما، ظهرت إيناس – شقيقة الفنانة إلهام شاهين- في حفل زفاف شقيقهما الفنان أمير شاهين، على عروسته (منة جاب الله)، واستقبلت النجوم والحضور قبل أن يحضر عمرو دياب.

وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج.

وكانت إلهام شاهين، أعلنت مسبقًا، انها تدخلت ورفضت عرض زواج الهضبة عمرو دياب الذي تقدم لخطبة شقيقتها إيناس، ولم تدم خطبتهما طويلا.

وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر.

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واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.

واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير، حبيبة أمير شاهين السابقة، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.