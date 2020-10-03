تراند اليوم : ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدتها .. خضعت لعملية إزالة ورم بالمخ

طلبت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد الدعاء لوالدتها بعد خضوعها لعملية إزالة ورم في المخ، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لوالدتها وعلّقت بالقول:”ارجو الدعاء لامي ربنا يشفيها شالت ورم من المخ و حصل مضاعفات كتيره . كل واحد بيزعل مامته او بيتخانق معاها بلاش لما بيمرضوا او بيصيبهم مكروه بتحس ان الوقت الي اتدايقت فيه او ضيعته في خناق خساره كبيره . بحبك يا امي”.

ومن ناحية أخرى، كانت قررت سعيد التخلّي عن التاتو وإزالته من حواجبها وبثّت ريهام فيديو بخطوات الإزالة وتحوّل ملامحها من بعد إزالته.

وأوضحت في الفيديو الذي بثته عبر صفحاتها الخاصة، أن المشاهير خاصة الممثلات والإعلاميات يحرصن على إرضاء الجمهور على حساب صحتهن ونضارة بشرتهن.